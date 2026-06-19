Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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По мнению главы Белого дома, этот документ не противоречит его планам добиться полной победы над Тегераном.

Подписание меморандума о взаимопонимании с США — это капитуляция для Ирана. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

Журналистов интересовало: не противоречит ли этот документ словам главы Белого дома о планах добиться от Тегерана «безоговорочной капитуляции».

«Это действительно, вероятно, безоговорочная капитуляция. Я так считаю», — ответил Трамп.

Он добавил, что США нанесли военное поражение Ирану благодаря превосходству своих вооруженных сил. Кроме того, он напомнил про то, что установил морскую блокаду.

«Кто еще мог установить такую блокаду? Я установил морскую блокаду. И ни одно судно не могло пройти», — заявил президент Штатов.

При этом, по словам Трампа, он не почувствовал предел военных сил США. Напротив, он заявил, что ограничений для Вашингтона в этой сфере нет.

Информация о том, что США и Иран подписали меморандум, появилась 18 июня. Документ был оформлен в электронном виде и уже вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская сторона поприветствовала подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, призванного положить конец их вооруженному конфликту.

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