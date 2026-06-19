Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для двухлетней Вари
Фото, видео: 5-tv.ru
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У девочки детский церебральный паралич.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел».
У двухлетней Вари из Перми детский церебральный паралич. Ходить самостоятельно она не может. Мышцы настолько напряжены, а стопы деформированы, что даже специальная обувь причиняет невероятную боль.
Врачи готовы в ближайшее время провести сложную операцию, но на это требуется более миллиона рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
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