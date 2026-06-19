Мечты разбились о реальность: Украину не собираются принимать в ЕС в ускоренном формате

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Польша напомнила, что Незалежная не соответствует стандартам Европейского союза.

Новые поставки оружия Украине стали одной из тем саммита Евросоюза. Наряду с этим лидеры Старого Света в очередной раз призывали к немедленному перемирию. И даже попытались выбрать переговорщика для диалога с Россией. Вот только пока еврочиновники не могут договориться даже между собой.

Под большим вопросом и главное политическое обещание — ускоренное вступление Украины в ЕС. В самый последний момент такой пункт вовсе исчез из итоговой декларации. Кто помешал планам Зеленского — знает корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Весь политический бомонд Европы в эти дни собрался в Брюсселе. На саммите Евросоюза обсуждают ни много ни мало — будущее континента и даже целого мира. В центре повестки — поддержка Украины и конфликт с Россией.

«У нас на столе 21-й пакет санкций, и я очень надеюсь, что мы сможем быстро продвинуться с его принятием. Мы только что обсуждали, что еще можно сделать для поддержки Украины и давления на Россию, чтобы она села за стол переговоров», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Европейские лидеры много говорят о мире с Россией — только вот действиями это не подтверждается примерно никак. Участники саммита снова не смогли согласовать ни параметры диалога, ни кандидатуру переговорщика с Москвой. Из 18 пунктов огромного заявления по итогам первого дня этому посвящено буквально два вялых абзаца. Остальное — про оружие для Киева.

«Европейский совет настоятельно призывает Россию проявить подлинную готовность к миру, согласиться на полное, безоговорочное и немедленное прекращение огня и принять участие в содержательных переговорах», — говорится в заявлении ЕС.

Какое содержание может быть в таких переговорах, где нет даже слова о формате диалога, непонятно.

«Я думаю, что совершенно ясно: ЕС не может быть посредником, потому что мы четко на стороне Украины, и у нас также есть собственные интересы безопасности», — добавила Каллас.

Но все-таки Евросоюз — это не монолит. На этот раз раскол внесла Болгария.

«Болгария уже выразила определенные оговорки по этим санкциям. Мы уже заявили нашу позицию, что не допустим санкций, которые нанесут ущерб и создадут риск для болгарской экономики. Мы оценим риск. Для этого сначала будут переговоры, очень серьезные», — заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

И вот, казалось бы, Украина должна быть счастлива. Почти вся Европа на ее стороне. Так что когда там уже вступаем в Евросоюз? А похоже, что никогда. Никаких новых дат консультаций «союзники» не назвали. Венгерский премьер Петер Мадьяр, победе которого так радовались в Киеве, добился исключения формулировки про так называемое «ускоренное вступление Украины в Евросоюз».

Еще один удар в спину нанесла Польша.

«Мы совместно выражаем протест против вступления Украины в Европейский союз. Мы считаем, что Украина не соответствует стандартам, действующим в Европейском союзе, и создает очень серьезную и совершенно несправедливую экономическую конкуренцию для секторов, которые очень важны в наших странах», — заявил вице-маршал Сейма Республики Польша Кшиштоф Босак.

Европейская пресса пессимизма не скрывает. Там открыто пишут, что мечты Киева о вступлении в Евросоюз разобьются о жестокую реальность. Зеленскому будут улыбаться на саммите, но за кулисами пойдут совсем другие разговоры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация Deutsche Welle признана иноагентом на территории России.