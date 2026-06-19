Спас друга и пропал: в Ингушетии ищут школьника, которого унесло сильным течением реки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К спасательной операции присоединились жители всего Кавказа: приехали волонтеры из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.

Начинаем с истории, к которой приковано внимание всей страны. Тысячи жителей и волонтеров подключились к поискам пропавшего в Ингушетии школьника. Они не теряют надежды найти живым юного героя. Рискуя собой, восьмилетний мальчик бросился в ледяную воду спасать своего друга. Но сильным потоком его унесло вниз по течению.

О ходе спасательной операции, которая объединила неравнодушных жителей разных регионов — корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Люди идут цепочками через заросли, осматривают каждый метр берега, всматриваются в мутную воду. Здесь сейчас тысячи человек.

Компания детей отдыхала у реки, когда один из мальчиков начал тонуть. Восьмилетний Хизир, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь другу.

— Очень мужественный, храбрый поступок. Как мужчина. Я бы не знаю, как бы я поступил в этой ситуации, но мальчик поступил правильно.

Мальчишка спас товарища, но сам выбраться из воды не сумел. Его подхватило сильное течение. Через несколько секунд мальчик исчез под водой.

— Общая группа задействована здесь у нас составляет 6000 человек. Из них добровольцы — 4500 человек. Это добровольцы не только из Республики Ингушетия, но и добровольцы из соседних наших республик.

Волонтеры приехали из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Кавказа. Одни прочесывают береговую линию, другие помогают спасателям в воде.

— Мы исследовали каждый миллиметр. Сегодня нам помогали братья из Чечни, КЧР, много было неравнодушных людей.

Реку разделили на десятки участков. Работают водолазы, спасатели и поисковые группы. Некоторые отрезки русла приходится временно перекрывать, чтобы тщательно обследовать дно.

— Вот здесь все пролазил, тут всю дамбу перешерстили, там я нырял.

Найти ребенка пока не удается. Сунжа — река сложная. Видимость под водой практически нулевая. Водолазы на ощупь обследуют каждый метр дна.

«Поисково-спасательная работа усложняется тем, что после продолжительных дождей уровень воды реки Сунжи значительно поднялся, увеличилась скорость воды, а также вода стала мутнее», — сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ингушетии Ахмед Евлоев.

Некоторые участки реки спасателям приходится обследовать по несколько раз.

«Даже в тех местах, где мы дважды, трижды проходили, повторно проходим, потому что сейчас уровень реки чуть-чуть упал, она стала чуть чище, чем вчера и позавчера, и как бы повторно проходим. Расчищаем все заторы, где есть малейшая зацепка, что он может быть под этим затором», — рассказал спасатель Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России Магомед Султыгов.

Но несмотря на все сложности, поиски не прекращаются. На берегах Сунжи продолжают собираться люди. Кто-то приезжает помочь впервые, кто-то здесь уже несколько суток подряд.

«Это показывает наше единение, что мы товарищи, друзья, братья. Вот это все — оно объединяется», — сказал глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Сегодня на берегах Сунжи рядом стоят люди разных возрастов, профессий и национальностей. Большинство из них никогда не видели Хизира и не были знакомы с его семьей, но чужой беды здесь не бывает. Поиски продолжаются и днем, и ночью, а к реке продолжают приезжать новые добровольцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.