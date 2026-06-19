В хостеле в подмосковных Мытищах произошел пожар, пострадали четыре человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В здании находилось 500 человек.

Крупный пожар произошел в шестиэтажном хостеле на Липкинском шоссе в Мытищах. Об этом сообщила ГКУ МО «Мособлпожспас» в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, звонок в службу спасения поступил в 5:35 утра. Очаг возгорания располагался на втором этаже. К месту происшествия сразу были отправлены бригады пожарной службы. На момент прибытия первых подразделений в здании сгорели две комнаты, где, вероятнее всего, и вспыхнул огонь.

В хостеле на 900 койко-мест на момент пожара находилось 500 человек. Все жильцы были эвакуированы. В результате инцидента пострадали четыре человека. Приехавшие на место происшествия медики оказали им всю необходимую помощь. После они были госпитализированы в одну из местных больниц.

В ведомстве добавили, что возгорание на площади 30 квадратных метров полностью ликвидировали. К тушению были привлечены 64 человека и 22 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы полностью сгорел хостел. Еще до прибытия пожарных здание покинули порядка 600 человек. Очаг возгорания был на втором этаже в одной из комнат. Пламя охватило свыше 300 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без жертв.

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