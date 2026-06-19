Выход на пенсию завтра: что нужно сделать сейчас, чтобы не потерять выплаты

Перед выходом на пенсию в первую очередь нужно проверить стаж и баллы

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Как проверить стаж, куда обращаться и как убедиться, что государство начислит все положенные выплаты? В материале 5-tv.ru собрали полную инструкцию.

До выхода на пенсию остался один день. Что нужно проверить, куда обращаться и как убедиться, что государство начислит все положенные выплаты? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Шаг 1. Проверьте, имеете ли вы право на страховую пенсию

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо одновременно выполнить несколько условий:

достичь установленного пенсионного возраста;

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), или пенсионных баллов.

Если хотя бы одного условия не хватает, Социальный фонд России (СФР) может отказать в назначении страховой пенсии.

Шаг 2. Узнайте свой стаж и количество пенсионных баллов

Самая частая ошибка будущих пенсионеров — считать, что все данные о работе автоматически попали в систему. Проверить сведения можно:

через портал Госуслуг;

в личном кабинете СФР;

в клиентской службе СФР;

в МФЦ.

Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). В ней будут указаны:

весь учтенный трудовой стаж;

работодатели;

страховые взносы;

количество пенсионных коэффициентов;

социально значимые периоды — например, служба в армии или уход за детьми.

Шаг 3. Подготовьте документы

Обычно для подачи заявления на пенсию требуются:

паспорт;

СНИЛС;

трудовая книжка — бумажная или электронная;

документы о стаже;

документы о заработке;

свидетельства о рождении детей;

военный билет;

документы об образовании, если они нужны для подтверждения отдельных периодов;

документы о смене фамилии, если она менялась;

реквизиты банковского счета.

В отдельных случаях могут запросить дополнительные бумаги. Например, документы о северном стаже, сельском стаже, инвалидности, иждивенцах, льготном статусе или праве на досрочную пенсию.

Шаг 4. Если нашли ошибку — исправляйте сразу

Иногда в выписке отсутствуют годы работы, службы в армии, отпуска по уходу за ребенком или периоды работы в 1990-х и начале 2000-х годов.

Если обнаружены неточности, понадобятся подтверждающие документы:

трудовая книжка;

трудовые договоры;

архивные справки;

военный билет;

свидетельства о рождении детей;

справки работодателей;

выписки из приказов.

Лучше заняться этим заранее, поскольку поиск документов через архивы может занять месяцы. Если неучтенный период подтвердится, СФР скорректирует сведения на индивидуальном лицевом счете.

Шаг 5. Подайте заявление на пенсию

Сделать это можно несколькими способами:

через Госуслуги;

в клиентской службе СФР;

через МФЦ;

по почте.

Подать заявление разрешается заранее — обычно за месяц до возникновения права на пенсию.

Страховая пенсия назначается со дня обращения, но не раньше дня возникновения права на нее. Есть важное исключение. Если человек обратился за пенсией в течение 30 дней после увольнения, выплату могут назначить со дня, следующего за днем увольнения.

При подаче заявления через Госуслуги часть данных может подтянуться автоматически. Если гражданин согласен с расчетом, оформление может пройти в электронном виде, а уведомление о назначении пенсии придет в личный кабинет.

ИЗВЕСТИЯ

Шаг 6. Проверьте, нет ли у вас права на надбавки

Многие пенсионеры теряют деньги просто потому, что не знают о дополнительных выплатах.

На увеличение пенсии могут влиять:

наличие нетрудоспособных иждивенцев;

работа на Крайнем Севере;

длительный сельский стаж;

инвалидность;

возраст старше 80 лет;

государственные награды и отдельные льготные статусы.

Если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, можно оформить федеральную или региональную социальную доплату.

Работающим пенсионерам ежегодно 1 августа проводится перерасчет пенсии с учетом пенсионных коэффициентов, начисленных за предыдущий год.

Поэтому при подаче документов стоит уточнить все возможные основания для доплат и перерасчета.

Шаг 7. Выберите способ получения денег

Пенсию можно получать следующими способами:

на банковскую карту «Мир»;

на банковский счет;

через отделение почты.

Большинство пенсионеров сегодня выбирают банковскую карту. Способ доставки можно изменить, подав отдельное заявление через Госуслуги, МФЦ или СФР.

Что такое пенсионные баллы и почему они важны

Пенсионный коэффициент (ИПК) — это условная единица, в которой учитываются уплаченные работодателем страховые взносы.

Чем выше официальная зарплата и чем дольше человек работает, тем больше баллов он накапливает. Размер страховой пенсии рассчитывается по формуле: количество баллов × стоимость одного балла + фиксированная выплата.

Поэтому два человека с одинаковым стажем могут получать разную пенсию, если их заработок существенно отличался.

Что делать, если баллов или стажа не хватает

В такой ситуации страховую пенсию не назначат. Варианты следующие:

продолжить работать и накапливать стаж;

добровольно уплачивать страховые взносы, если такая возможность есть;

дождаться назначения социальной пенсии.

Социальная пенсия назначается позже страховой и обычно значительно ниже по размеру.

Когда придет первая выплата

После подачи заявления СФР рассматривает документы и принимает решение. Если все в порядке, пенсия назначается со дня возникновения права на нее, а первая выплата поступает в установленные сроки доставки.

Если документов не хватает, фонд может запросить дополнительные сведения. Поэтому важно заранее проверить выписку ИЛС и убедиться, что в ней отражены все периоды работы и льготные основания.

Главное

Перед выходом на пенсию необходимо сделать три вещи: проверить стаж, проверить пенсионные баллы и убедиться, что учтены все льготные периоды.

Именно ошибки в стаже и неучтенные документы чаще всего становятся причиной недополученных выплат. Для многих россиян такая проверка позволяет увеличить будущую пенсию еще до ее назначения.

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