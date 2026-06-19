Территории без ночи: места, где на Земле солнце почти не заходит

Фото: www.globallookpress.com/GTW

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Несмотря на кажущуюся необычность, жители таких регионов давно адаптировались к этому явлению.

На Земле есть регионы, где солнце может не заходить неделями и даже месяцами, превращая ночь в продолжение дня. Это территории за Полярным кругом, где в разгар сезона наступает явление полярного дня. В материале 5-tv.ru — девять самых известных мест, где летом ночи буквально исчезают.

Нордкап (Норвегия)

Одна из самых северных точек Европы, куда приезжают ради ощущения «края света». Нордкап расположен на скалистом плато над Баренцевым морем, и летом солнце здесь не уходит за горизонт около 2,5 месяцев.

Место стало туристическим символом. Сюда приезжают ради панорамных видов океана и полуночного солнца. Несмотря на суровый климат, инфраструктура здесь отлично развита — смотровые площадки, музей и туристический центр.

Тромсе (Норвегия)

Крупный арктический город, который часто называют «воротами в Арктику». Тромсе расположен на острове, окруженном фьордами и горами.

Летом здесь солнце не садится почти два месяца, а жизнь города не замедляется — работают кафе, проходят концерты, спортивные события и даже ночные прогулки под ярким дневным светом. Зимой же, наоборот, наступает полярная ночь с северным сиянием.

Лонгйир (Шпицберген, Норвегия)

Самый северный город мира с постоянным населением. Он находится почти на полпути к Северному полюсу.

Летом здесь солнце не заходит около четырех месяцев подряд. Это одно из самых экстремальных мест для жизни. Здесь действуют строгие правила безопасности из-за белых медведей, а многие жители передвигаются с оружием за пределами города.

Рованиеми (Финляндия)

Город на линии Полярного круга, известный как «официальный дом Санта-Клауса». Несмотря на туристический образ, это современный административный центр Лапландии.

Летом солнце здесь почти не уходит за горизонт, создавая мягкий золотой свет даже ночью. В это время здесь проходят фестивали, туристические рыбалки и активный отдых.

Кируна (Швеция)

Самый северный город Швеции, окруженный горами и рудниками. Кируна известна своей добычей железной руды и постепенным переносом города из-за просадки грунта.

В летние месяцы солнце здесь не садится вовсе, а жители живут в постоянном дневном свете, что особенно влияет на режим сна и работу предприятий.

Мурманск (Россия)

Крупнейший город за Полярным кругом и важный порт Северного флота. Расположен на берегу Кольского залива Баренцева моря.

Полярный день длится около 40 суток. Город живет насыщенной жизнью даже в круглосуточном свете: работают предприятия, проходят фестивали, а жители привыкли к плотным шторам и маскам для сна.

Норильск (Россия)

Один из самых северных крупных промышленных городов мира. Норильск изолирован от основной транспортной сети и связан с «большой землей» в основном авиацией и речными маршрутами.

Летом здесь также наблюдается период непрерывного дневного света. Климат суровый, но город живет благодаря крупной металлургической промышленности.

Уткиагвик (Барроу), Аляска (США)

Самый северный населенный пункт США. Город расположен на побережье Чукотского моря.

Здесь солнце может не заходить почти 80 дней подряд. Жизнь местных жителей тесно связана с традициями коренных народов инупиатов, охотой и рыболовством в арктических условиях.

Гренландия (северные районы)

Самый большой остров мира, большая часть которого покрыта ледяным щитом. В северных и прибрежных поселениях Гренландии летом солнце может не уходить за горизонт месяцами.

Жизнь здесь зависит от моря и сезонной миграции животных. Населенные пункты очень удалены друг от друга, а транспортная система ограничена авиацией и морскими перевозками.

Как живут люди при «вечном дне»

Несмотря на кажущуюся необычность, жители северных регионов давно адаптировались к полярному дню. Основные сложности связаны с нарушением сна и биоритмов, поэтому используются затемняющие шторы, строгий режим и специальные привычки.

При этом лето становится временем высокой активности: фестивали, спорт, туризм и работа на открытом воздухе продолжаются круглосуточно.

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