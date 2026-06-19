Отказ от сахара вреден? Ученые предупредили об опасности строгих диет
Blick: полный отказ от сахара не всегда идет организму на пользу
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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Углеводы служат источником энергии и влияют на работу кишечной микрофлоры.
Сахар принято считать одним из главных врагов здоровья. Однако новое исследование ученых из Кувейта показало: полный отказ от сахара и жесткое ограничение углеводов не всегда идет организму на пользу. Об этом сообщило Blick.
Исследователи из Dasman Diabetes Institute в Кувейте наблюдали за мышами в течение 16 недель. Одну группу кормили низкожировой диетой без сахара, другую — рационом, в котором сахар присутствовал. После этого ученые оценили состояние кишечника, обмен веществ и общее здоровье животных.
Что показало исследование
У мышей, полностью лишенных сахара, появились проблемы с контролем уровня глюкозы, признаки инсулинорезистентности, изменения микрофлоры кишечника, а также воспаление в толстой кишке и печени. Кроме того, исследователи заметили признаки жировой болезни печени.
Авторы работы считают, что полный отказ от сахара может нарушать баланс кишечного микробиома и негативно влиять на метаболизм. Результаты были представлены на конференции Endocrine Society ENDO 2026.
Значит ли это, что сахар полезен
Речь не о том, что сладости нужно есть без ограничений.
Избыток добавленного сахара по-прежнему связывают с риском ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Но исследование показывает, что крайности тоже могут быть вредны: организму нужны углеводы, особенно из цельных продуктов — фруктов, овощей, круп и бобовых.
Почему важен баланс
Углеводы служат источником энергии и влияют на работу кишечной микрофлоры. Если резко убрать их из рациона, это может изменить состав бактерий в кишечнике и повлиять на иммунную систему.
Как отметил руководитель отдела иммунологии и микробиологии Dasman Diabetes Institute Рашид Ахмад, ключ к здоровью — не отказ от одного ингредиента, а сбалансированное питание.
Важная оговорка
Исследование проводилось на мышах, поэтому его результаты нельзя напрямую переносить на людей. Кроме того, речь шла об экстремальной модели питания — низкожировой и полностью без сахара.
Для человека главный вывод проще: не стоит строить рацион на жестких запретах. Лучше сокращать добавленный сахар из газировки, сладостей и ультрапереработанных продуктов, но не бояться нормальных источников углеводов.
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