Российские военные проводят зачистку Константиновки в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Разрозненные группы боевиков укрываются в окопах и уцелевших домах.

В самой гуще боев за Константиновку — наши штурмовики. Они одновременно сражаются с пехотой и многочисленными беспилотниками ВСУ. А самые передовые отряды идут еще дальше и вклиниваются вглубь Славянско-Краматорской агломерации. О том, как развивается наступление, о воздушных дуэлях дронов и кинжальных боях в окопах рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Константиновка — это не только городские развалины, но и сеть окопов вокруг, в которых засиделись враги. Некоторые сдаются в плен.

От командиров мотострелкового полка 1194 группировки «Юг» мы получили видео, на нем — каждодневная изнурительная боевая работа штурмовиков.

Со времени этой съемки войска ушли вперед. Бои ведутся теперь уже в западной части Константиновки, по дороге на Краматорск. Об этом нам рассказали военные группировки «Юг».

«У меня недалеко от этого района своя позиция находится, там парни сидят — герои, реально, которые заняли важный опорный пункт, уничтожили пять человек живой силы противника, которые не захотели сдаться в плен…» — рассказывает командир первого мотострелкового батальона полка с позывным «Задон».

И это наличие наших в самом пекле означает: армия опять продвинулась вперед, и восстановить связь с гарнизоном Константиновки у ВСУ вряд ли получится. Все боевые действия видны в мониторах, а для наглядности бойцы показали нам трофейный украинский дрон.

«Вот это дрон, но дрон не FPV, а со „сбросником“: предназначенный для точечных бомбардировок. Вот здесь у него подвешивается граната с оперением, он зависает над противником, в нужный момент вот это крепление отцепляется, граната летит вниз», — описывает корреспондент.

На наших глазах в мониторах разыгрывается настоящая драма: во-первых, наших бойцов, проникнувших между опорными пунктами врага, нужно защитить. Для этого наши беспилотники атакуют противника, который пытается приблизиться. Группа ВСУ плутает в развалинах и заходит «не туда». Прячутся в доме. Наши военные буквально начинают «разбирать» здание.

Туда один за другим прилетает несколько дронов. Наконец, дом охвачен огнем, а враги не подают признаков жизни. Командир роты полка 1465 говорит: это еще мало прилетело. По самым важным целям может отработать авиация.

«ПВД, накопители противника, это все выявляется дальней разведкой, ребятами, которые просачивались. Летные точки. Работа ФАБами…» — рассказывает командир роты с позывным «Горец».

В основном же, мелкую и ювелирную работу делают дроны. Они летают и выявляют цели. Четкая линия фронта почти отсутствует. Можно лишь начертить на карте зоны присутствия своих и чужих. В самой Константиновке — остатки ВСУ, их дозачищают. И наши уже перерезали дорогу и стараются проникнуть дальше. При этом почти на каждом шагу происходят стрелковые бои на ближней дистанции, что для этого конфликта давно стало редкостью.

«Мои бойцы уничтожили более 35 человек живой силы противника именно в контактных боях, кинжальных боях, где дистанция менее 30 метров, а порой вообще метр в метр», — говорит командир первого мотострелкового батальона полка с позывным «Задон».

Врагов на своем участке командир батальона называет чрезвычайно злыми и опасными. Но при этом говорит, что его задача — отучить их воевать. Наступление вглубь Краматорской агломерации продолжается.

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