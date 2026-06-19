«Сдувайте губы обратно!» — новое лицо Климовой не понравилось ее поклонникам
В сети раскритиковали новые фото Екатерины Климовой с надутыми губами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Артистка поделилась селфи, которые сделала во время подготовки к новой роли.
Актриса Екатерина Климова опубликовала новые фото в личном блоге, которые вызвали бурю эмоций у подписчиков. Все потому, что звезда изменила одну деталь в своем лице. Об этом рассказало издание 7Дней.ru.
Артистка поделилась селфи, которые сделала во время подготовки к новой роли. На фото Екатерина позировала крупным планом прямо с бигуди на волосах, в шелковом халате и с ярким макияжем.
Внимательные поклонники заподозрили Климову в увеличении губ и не постеснялись высказать свои предположения в комментариях.
«Зачем эти губы? А ведь было все хорошо! А теперь как у всех!»,
«Сдувайте их обратно»,
«Такая красивая была, естественная, а теперь с этой губой! Зачем?» — писали под постом артистки, которая сама на критику никак не отреагировала.
Некоторые преданные поклонники не поверили в изменившееся лицо любимой актрисы и заподозрили, что это дело рук искусственного интеллекта или просто неудачный ракурс.
«Никого не слушайте, вы в любом случае прекрасны»,
«Красотка в любом образе!» — поддержали поклонники.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса Волкова призвала женщин перестать исправлять свою внешность и полюбить себя настоящими. Она вспомнила, что 15 лет назад тоже была недовольна своим лицом. Теперь же она восторгается фотографиями прошлых лет, на которых много света, свежести и естественной легкости.
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