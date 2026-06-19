Умер номинированный на «Грэмми» рэп-продюсер Тэй Кит

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он работал с таким звездами как Трэвис Скотт, Дрейк, Бейонсе и Эминем.

Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, номинированный на премию «Грэмми» и известный по работе над хитами рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщили издания USA TODAY и The Hollywood Reporter, ссылаясь на полицию города Нэшвилл в штате Теннесси.

Причина смерти не сообщается, правоохранители отметили, что «подозрения на насильственную смерть отсутствуют».

«Он был обнаружен мертвым в своей квартире на Мартин-стрит сегодня днем (в четверг, 18 июня. — Прим. ред.) ​​сотрудниками полиции... Причина смерти не установлена ​​до получения результатов вскрытия», — говорится в полном тексте заявления.

В послужном списке Кейта, урожденный Бритавиус Лейкит Чемберс, — работа с целым рядом выдающихся деятелей хип-хопа. Он наиболее известен как сопродюсер хита Трэвиса Скотта 2018 года, занявшего первое место в чартах, Sicko Mode. Также Кит оказал влияние на песни Дрейка (Nonstop), Бейонсе (Before I Let Go), Эминема (Not Alike) и других.

Как ранее писал 5-tv.ru, в возрасте 35 лет умерла актриса из фильма «Звонок» Дэйви Чейз. Причиной смерти стали менингит и заражение крови. На фоне инфекции у нее развился сепсис, что привело к отказу внутренних органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.