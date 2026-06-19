Двое неизвестных избили депутата от «Альтернативы для Германии» Михаэля Майстера

Фото: Reuters/ddp/dts Nachrichtenagentur

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Один из злоумышленников был вооружен. Пострадавший получил травму руки и обратился в полицию.

В городе Ростоке, расположенном на севере ФРГ, депутат земельного парламента от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэль Майстер пострадал в результате нападения. Об этом, а также о начале уголовного расследования сообщается на сайте местного управления полиции. Отмечается, что двое злоумышленников атаковали политика в ночь на 18 июня.

«Согласно имеющейся информации, примерно в 23:50 на улице Бляйхерштрассе к депутату земельного парламента Михаэлю Майстеру (АдГ) подошли двое неизвестных мужчин и напали на него... 51-летний депутат сам обратился в полицию», — сказано в публикации.

Следователи выяснили, что агрессоры, с которыми пострадавший не был знаком, подошли к нему и применили силу. По словам Майстера, у одного из мужчин в руках был острый предмет, и он пустил оружие в ход. В результате политик получил травму руки. От более серьезных ранений его спас рюкзак — смягчил удар.

Майстер был доставлен в больницу, но после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Депутат уточнил, что инцидент продлился считанные секунды. Сейчас он оценивает свое состояние как нормальное. Расследование по подозрению в нападении при отягчающих обстоятельствах продолжается, полицейские опрашивают свидетелей и призывают жителей Ростока поделиться имеющейся информацией о преступлении.

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