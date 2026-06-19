Подмена на кухне: как поставщики фальсифицируют еду в школах и больницах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Вместо говядины кормят курицей, а вместо масла — маргарином. Проблема не только во вкусе еды, но и в последствиях для здоровья.

В Омске Россельхознадзор взял 77 проб продуктов животного происхождения в школах, больницах и интернатах — 17 из них (22%) имели признаки фальсификации. Вместо говядины, например, поставщики использовали куриное мясо, вместо масла — маргарин, в молочной продукции нарушали жирность и состав. В фарше, куриной грудке и печени и вовсе обнаружились возбудители сальмонеллеза и листериоза. В некоторых регионах с экономией на продуктах научились справляться, но определить подмену не всегда легко.

После проверки Россельхознадзор аннулировал сертификаты изготовителей в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий», им выдано предостережение, приостановило действие деклараций о соответствии. Из года в год похожие ситуации складываются в разных регионах страны. Как рассказали представители Института отраслевого питания рассказали в интервью «Известиям», основной метод экономии — сокращение или исключение из меню дорогого сырья.

Эксперты отметили, что закупки обычно проводятся через аукционы и конкурсы, из-за чего цена падает ниже стоимости от производителя. Учреждения не имеют централизованного склада и не могут проверить, что именно им привезли. А нечистые на руку предприниматели везут, что подешевле. В других организациях питание отдают на аутсорсинг, но и там проводятся конкурсы, и побеждают те, кто предложит цену ниже.

При фальсификации почти всегда дорогое сырье заменяется более дешевым, заявил отметил эксперт «Народного фронта» Валерий Алексеев. Но делается это по факту, а не по документам. На бумаге по-прежнему говядина, а в тарелке некая смесь из субпродуктов и сои с добавками. Заметить подмену без лаборатории практически невозможно, но изменение состава продуктов в социальном питании может иметь серьезные последствия для детей или пациентов больниц.

«Снижение жирности и замена на дешевые растительные жиры в твороге и масле ведет к нарушению формирования костной ткани (кальций без витамина D не усваивается) и сбоям в работе ЖКТ. А для пациентов больниц в послеоперационный период такая „пустая“ молочка — это замедление регенерации и гормональные сбои», — пояснила гендиректор Научно-исследовательского института (НИИ) функционального питания Юлия Малеванная.

Большинство нарушений не видны при обычной приемке. Школа, больница или интернат проверяют документы, упаковку, сроки годности, внешний вид, запах, температуру, соответствие накладной. Но могут заметить странный запах, цвет или консистенцию, а еще жалобы на вкус или массовый отказ от блюда. Это нужно фиксировать актами, фотографиями, обращениями к организатору питания и в надзорные органы. Кроме того, помогут экспертизы продуктов перед их применением в питании, но Россельхознадзор до сих пор не имеет права сделать отбор проб в той же школе. Эксперты считают, что ведомству необходимо больше полномочий.

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