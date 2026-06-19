До мира еще далеко: Израиль нанес артиллерийские удары по Ливану
Израиль нанес артиллерийские удары по Ливану
Фото: Telegram/شبكة قدس الإخبارية/QudsN
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Подписанное соглашение между Ираном и США не принесло долгожданного мира на Ближний Восток.
На юге Ливана происходит противостояние между движением «Хезболла» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом свидетельствуют публикации PressTV и Sabereen news.
Сообщалось, что ливанские бойцы атаковали и подожгли израильский военный автомобиль, который пытался продвинуться к району Али аль-Тахер на юге страны. По данным местных источников, нападение также было совершено в окрестностях города Кфар-Тебнит.
Израильские войска, в свою очередь, нанесли артиллерийские удары по городу Кфар-Джуз в районе Набатия.
Информации о точном количестве пострадавших и масштабе разрушениях не сообщается.
Как ранее писал 5-tv.ru, Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании и прекращении военных действий. Документ был подписан обеими сторонами в электронном виде, после чего моментально вступил в силу.
Позднее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично дал разрешение на подписание мирного соглашения с США и отметил, что американский лидер Дональд Трамп пошел на этот шаг от явного «отчаяния».
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