Рапирист Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы‑2026

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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На счету российских спортсменов уже три медали.

Российский рапирист Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Антони (Франция).

Серебряный призер Олимпиады‑2020 в Токио дошел до полуфинала турнира, где уступил французу Рафаэлю Сафину со счетом 11:15 и завершил турнир с бронзовой наградой.

Соревнования закончатся в воскресенье, 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

На счету российских спортсменов три медали на чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую — рапиристка Владислава Пенюшкина.

Накануне, 2 июня, Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях с национальной символикой. Без ограничений фехтовальщики смогут выступать, начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Как ранее писал 5-tv.ru, Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских и белорусских фигуристов к международным турнирам.

Кроме того, в начале июня сборная России по синхронному плаванию завоевала все золотые медали на юношеском чемпионате Европе в Люксембурге. Россиянки стали абсолютными чемпионками, выиграв семь дисциплин из семи и командный кубок.

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