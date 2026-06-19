Актер Никита Волков: тварью может быть и женщина, и мужчина

Фото, видео: legion-media; 5-tv.ru

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Сюжет нового фильма «Где ты?», в котором артист сыграл главную роль, не вызывает внутренних противоречий.

Совершать зло может абсолютно любой человек: и женщина, и мужчина. Таким мнением поделился актер Никита Волков в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Где ты?», в котором он сыграл главную роль — отца пропавшего ребенка.

В основе сюжета картины — история семейной пары, жизнь которой меняется в одночасье, когда пропадает их трехмесячный сын. Спустя шесть лет героиня фильма Анна хочет все забыть и пытается начать жить заново, в то время как ее муж, врач-анестезиолог Максим, не сдается и продолжает поиски.

Артист отметил, что сюжет кинокартины не вызывает у него внутренних противоречий. Волков добавил, что перемены в главной героине фильма, которую сыграла актриса Анна Богомолова, он понимает — умом, но не сердцем.

«У зла нет гендера. И женщина может быть тварью, и мужчина, в том числе. Поэтому как будто бы чисто по-человечески, по-мужски, у меня нет вопросов к героине, которую играет Аня Богомолова. Героиню я понимаю. Сердцем — нет, башкой — да», — сказал Волков.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса Агата Муцениеце и ее супруг, музыкант Петр Дранга считают, что зло в современном мире — это бесконечный просмотр рилсов в социальных сетях. По словам звезды детективного сериала «Я знаю твои секреты», от них «сохнет мозг».

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