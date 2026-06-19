Минстрой раскритиковал застройщиков за качество ремонта в новостройках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Скандалом обернулся в Сочи ежегодный форум по недвижимости.

Неожиданным скандалом, который касается каждого из нас, обернулся в Сочи ежегодный форум по недвижимости, куда обычно приезжают ведущие застройщики страны. В этом году один из них предложил запретить покупателям квартир искать недостатки, оставленные строителями. То есть заплатили 20 миллионов и никаких претензий, даже если окна вываливаются. Тут самое время захлебнуться от возмущения и спросить у бизнесменов, а не сильно ли они обнаглели? Это и сделал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Каждый косяк и угол жители этого дома в Батайске просят зафиксировать на видео и только на видео. Чтобы доказать потом — ничего не выдумали, и не преувеличили. Стены говорят тонкие, ни дюбели не держат, ни секретов соседей.

Дому едва десять лет стукнуло. Здесь давали квартиры детям-сиротам. Но куда те не пожалуйся — условия не улучшаются. И когда пороги всех инстанций уже обиты, видеосъемка проблемы может оказаться весомым аргументом против того, кто этот дом так плохо построил. А застройщики выносить сор из избы, по крайне мере пока ее не продадут, не готовы. Некоторые из них открыто призывают наказывать за то, что кто-то что-то не так снял.

«Те люди, которые раздувают эти штуки, должны нести определенную ответственность — как административную, так и уголовную», — сказал на форуме председатель совета директоров группы компаний «ТОЧНО» Николай Амосов.

Представители Минстроя идею не поддержали.

«То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он есть», — напоминает Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

Николай Амосов и его девелопер ГК «ТОЧНО», который очень переживает о пиаре и строительных мелочах, умеет продавать еще на этапе картинки. Один из крупных проектов в курортной столице — место живописное, но, как это бывает в Сочи, не развито в инфраструктурном плане, и дорожном…

«Запрет съемки на подобных объектах — „идеальное“ решение строительных проблем. Не снял дольщик трещину, значит ее как будто бы и не было. Некоторые застройщики, действительно, считают, что плохой ракурс для их репутации намного опаснее, чем качество собственных новостроек», — говорит корреспондент.

А вот большинство потенциальных покупателей посоветовали деньги на пиар перенаправить строительным бригадам, чтобы сразу строили, даже без мелких недочетов. А не запрещали их снимать.

«Снимают люди свое имущество, в конце концов, и никто никогда им не запретит его снимать и публиковать видео», — говорит Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Вот этот дом в Копейске активно начали заселять в 2021. Илья Лежников, который показывает свою квартиру, вместе с кухонной утварью держит маленькой ведерко под вытяжкой — собирать воду, а на балкон выходить не советует, потому что тот сползает.

«Искали сваи, сваи так и не нашли под балконом», — комментирует житель дома

Здесь жилье, кстати, тоже выдавали сиротам. Даже тем, кто говорил обо всех проблемах.

«Муж изначально хотел отказаться, но ему дали понять, что если он откажется, то больше он ничего не получит», — вспоминает Ангелина Валеева.

Застройщик, который построил этот дом, пытался скрыться за границей. Но его поймали и отдали под суд. Оказалось, материалы который были использованы в строительстве ни во что не годятся. А дом к жилью не пригоден.

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