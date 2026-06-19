Хантер Байден устроился на работу в наркодиспансер

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

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У сына экс-президента США Джо Байдена есть опыт борьбы с зависимостью.

В Штатах самые обсуждаемые темы касаются двух внутренних новостей. Во-первых, устроился на работу сын бывшего американского президента Джо Байдена — Хантер.

Он прошел через много скандалов: проститутки, наркотики, покупка оружия. И теперь его жизненный опыт решили монетизировать. С этого дня Хантер советник в элитной клинике Лос-Анджелеса для лечения зависимостей. Другими словами сотрудник наркодиспансера. Вот уж точно работа по призванию.

А вот новость номер два касается самого знаменитого водоема в Америке, у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Трамп потратил около 15 миллионов долларов, чтобы вода в этом пруду была синей, как фон американского флага. Но рабочие переборщили с химикатами и теперь над зеленой водой потешается вся страна.

И пока журналисты уверяли, что вода все-таки синяя, рабочие заливали в пруд химикаты и сачками вытаскивали водоросли и тину.

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