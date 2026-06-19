Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование

Фото: www.globallookpress.com/TLeopold

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Автор песни Shake your ass или «Потряси попой» был и ранее судим, причем неоднократно.

Суд в Луизиане приговорил рэпера Mystikal (настоящее имя — Майкл Тайлер), известного благодаря своему хиту Shake your ass (на русском — «Потряси попой». — Прим. ред.), к 20 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Об этом сообщило издание The Guardian.

Еще в июле 2022 года потерпевшая обратилась в больницу, заявив, что музыкант изнасиловал, избил и ограбил ее, удерживая в своем доме в Луизиане.

В суде женщина сказала, что рэпер бил ее кулаками, душил и насиловал, заранее забрав ключи от машины и телефон, чтобы она не смогла уйти и позвонить. Кроме того, по словам потерпевшей, Тайлер перевел себе деньги с ее телефона, прежде чем отпустить.

Изначально музыканту грозило пожизненное заключение, однако в марте он пошел на сделку со следствием и признал вину, а в ответ обвинение смягчили, убрав при этом другие пункты обвинения.

Mystikal уже был судим. В 2004 году его приговорили к шести годам по делу о сексуализированном насилии и вымогательстве. В 2012-м рэпер провел три месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии. Еще через пять лет его обвиняли в изнасиловании и похищении человека, но дело закрыли.

Как ранее писал 5-tv.ru, дату освобождения рэпера P. Diddy (Шона Комбса) перенесли на более ранний срок, что связано с хорошим поведением артиста и его участием в тюремных программах. До этого защита музыканта, осужденного в 2025 году на 50 месяцев за торговлю людьми, безуспешно добивалась его немедленного освобождения, утверждая, что судья был чрезмерно строг.

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