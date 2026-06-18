Верховный лидер Ирана дал согласие на подписание соглашения с США

Фото: Mojtaba Khamenei/ТАСС

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Изначально аятолла Хаменеи был против сделки с Вашингтоном.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично дал разрешение на подписание мирного меморандума с США. Об этом говорится в послании аятоллы, опубликованном его пресс-службой.

«Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение (на заключение меморандума. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Верховный лидер также добавил, что президент США Дональд Трамп пошел на этот шаг от явного «отчаяния», задействовав абсолютно все возможные рычаги давления для скорейшего заключения соглашения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что меморандум был подписан представителями Ирана и США в дистанционном формате в ночь на 18 июня. Документ ставит точку в военном конфликте, который продолжался на Ближнем Востоке с 28 февраля.

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