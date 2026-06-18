Завод производителя дронов для ВСУ во Франции забросали коктейлями Молотова

Фото: ABED AL HASHLAMOUN/EPA/ТАСС

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Прокуратура Тулузы проводит расследование.

Во французской Тулузе неизвестные атаковали производственную площадку компании Delair, выпускающей беспилотники, которые поставляются Украине. Об этом сообщило издание Le Parisien.

По данным газеты, злоумышленники использовали зажигательные смеси, бросив несколько коктейлей Молотова в заднюю часть заводского комплекса. В связи с произошедшим прокуратура Тулузы инициировала расследование.

«Несколько человек бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», — говорится в публикации.

В настоящее время французские правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются установить личности причастных к нападению. Информация о пострадавших не поступала. Также пока не уточняется, насколько серьезный ущерб был нанесен производственным объектам компании и повлиял ли инцидент на работу предприятия.

Спустя несколько дней завод вновь оказался в центре внимания правоохранителей. По данным издания, рядом с предприятием был задержан мужчина, которого впоследствии обвинили в шпионаже после съемки опытного образца беспилотника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры стран « семерки» (G7) договорились нарастить военную помощь Украине. Также страны договорились оказать дополнительную поддержку Незалежной в энергетическом секторе, чтобы помочь подготовиться к следующему холодному времени года.

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