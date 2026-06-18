Патрушев: объемы поддержки сельхозпроизводителей достигли 500 миллиардов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Меры охватывают не только улучшение производства, но и качество жизни самих аграриев.

Общий объем государственной поддержки российских сельхозпроизводителей по всей стране достиг 500 миллиардов рублей. Об этом во время рабочей поездки в Саратовскую область заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, проверяя работу местного агропредприятия «Пегас».

«Объемы поддержки сельхозпроизводителей 500 миллиардов рублей достигли. В принципе, за счет того, что „Единая Россия“ также голосует и всегда поддерживает наши обращения по увеличению финансирования, можно ожидать, что достаточно неплохая ситуация складывается и по региону тоже», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Во время рабочего визита Патрушев уделил внимание не только производству, но и жизни самих аграриев. В регионе активно реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». Например, в селе Натальино Балаковского района уже проложили километры новых газопроводов и установили современные насосные станции. Благодаря этим работам более 400 земельных участков под строительство жилья будут полностью обеспечены дорогами и всеми необходимыми коммуникациями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские сельхозпроизводители обеспечены топливом для проведения сезонных полевых работ в полном объеме.

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