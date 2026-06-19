Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 22 по 28 июня.

Солнце и Меркурий сонастроены с эмоциональной женской природой знака Рак. Такое сочетание дает более сильные эмоции, чем в других знаках, и переживается гораздо глубже. Усиливается потребность в близких отношениях, повышается привязанность к дому, родителям, семье и детям. Прекрасное время, чтобы направить энергию и кардинальный запал на решение практических и бытовых вопросов, построение доверительных отношений.

Актуальны темы недвижимости, сделок с землей, обустройства дома и воспитания детей. У женщин более остро включается инстинкт материнства и хранительницы очага, а мужчины склонны брать под свое крыло всех, кто нуждается в помощи. Для многих семей наступает период эмоционального счастья, покоя и задушевных разговоров.

Дисгармоничное влияние Нептуна склоняет потворствовать себе и плыть по течению. Нежелание выходить из зоны комфорта может привести к лености и инфантильной позиции. Усиливается эмоциональная чувствительность и зависимость от привычек. Трудно взять себя в руки и отказаться от вкусной еды. По этой причине многие предпочтут переложить ответственность на людей с сильными личностными качествами.

Меркурий в водной стихии обладает качествами психолога и в целом хорошо ладит с людьми. Но настроение нестабильно и управляет как мышлением, так и поведением. Стоит добавить в этот период больше внутренних медитаций, прогулок на природе, общения с людьми, которые действуют на вас успокаивающе и умиротворяюще. В течение недели Меркурий замедляется перед ретроградным движением, и еще есть время, чтобы навести порядок в текущих делах и документах.

Марс, планета активности и уверенности, проведет в знаке Тельца заключительную неделю и создает энергию двойной уверенности, необходимую для реализации финансовых целей, достижения поставленных задач и умения побеждать. Мужское начало соединяется с женским и пробуждает в нас первозданные инстинкты, скрытые желания, обостряет сексуальное влечение.

Острое желание любви, удовольствий и развлечений добавит Венера во Льве. Высокий творческий потенциал лучше раскрывается под влиянием вдохновения или влюбленности. Мы стремимся поймать восторженные взгляды и знаки внимания со стороны противоположного пола. В эти дни проще завоевать внимание окружающих и повысить свой рейтинг в глазах общественности.

Время ярких, пафосных поступков, проявления артистических и педагогических способностей, спортивных достижений, покорения ораторских трибун. Главное — демонстрируйте свою уникальность, даже если вы не вполне уверены в себе. Поднять настроение поможет шопинг, светское мероприятие, поход к парикмахеру или косметологу. Рекомендуемый образ — роскошная классика с подчеркнутым утонченным вкусом.

Сатурн по-отечески бросает благоприятный взгляд на Венеру и обеспечивает великолепные возможности притянуться к сильным людям, укрепить отношения личного или делового формата, добиться желаемого финансового уровня, упрочить свои позиции в обществе.

Всю неделю растущая Луна хороша для начинаний, которые должны развиваться. Составляйте планы новых проектов, список целей на ближайший период, внедряйте новые полезные привычки.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, творческие начинания и дело по душе способны вывести вас на новые жизненные горизонты. Используйте этот период для глубокого самопознания, сонастройки сексуальной энергии и эмоционального состояния с близкими для вас людьми. Эстетическое восприятие мира, потребность в красоте и культурных развлечениях приведут вас на зрелищные мероприятия или в салон красоты. Позвольте каждому дню иметь окраску праздника.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов возникает потребность в эмоциональной защищенности, поддержке со стороны семьи и родителей. Уделите внимание семье, дому, бытовым делам, а также матерям и женщинам. Добавьте в свое жизненное пространство больше мягкой женской гармонизирующей энергии. Желательно пить больше жидкости и принимать водные процедуры.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, ваша природная общительность найдет применение в активной жизни общества. Можно рассчитывать на помощь людей из ближнего окружения, родственников, а также на получение полезной информации для решения насущных задач. Возможно, вы услышите фразу, которую так долго искали в качестве ответа. Это наилучшее время, чтобы выразить свое мнение или начать обучение.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков потенциал материального успеха значительно усиливается. Если вы с этой недели начнете планировать свой бюджет, то сможете в дальнейшем избежать задолженностей. Ваши профессиональные качества будут по достоинству оценены вышестоящими лицами в денежном эквиваленте. Возможно назначение на должность, новый статус и прочие карьерные бенефиции.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, как обычно, оптимистичны и уверены в себе. Увеличивается жизненная сила, способствуя успеху в спорте, бизнесе, предпринимательской или научной деятельности. Появляются новые перспективы и возможности. Общение с интересными и эрудированными собеседниками добавит мотивации при движении вперед к вашим целям.

Дева — гороскоп на неделю

Девам стоит довериться инстинкту самосохранения и интуиции — они помогут вам воплотить в жизнь сокровенные замыслы. В эти дни вы легко проникаете в психику людей и способны увидеть перспективы, скрытые от других. Лечение или восстановление после болезни пройдет легче и быстрее, чем обычно. Хорошо бы оформить медицинскую страховку и обезопасить себя от излишних трат на будущее.

Весы — гороскоп на неделю

Весам хорошо бы обратить внимание на друзей и людей, которые поддерживают вашу жизненную позицию. Возможно, что ваш друг сменит статус и станет вашим избранником. Внимательно изучите свое окружение — не упускаете ли вы уникальную возможность соединиться в счастливом союзе. Приветствуется любое сплочение на почве единых интересов.

Это время удач и стремлений к высшим идеалам справедливости. Находчивость и изобретательность несут мощный заряд преобразований.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам звезды помогают в профессиональных достижениях, повышении в должности, основании собственного дела или утверждении бизнес-проекта. Усиливаются волевые качества и жизнестойкость организма. Карьерный успех сулят упорство, амбициозность и повышение профессиональных навыков. Возможность проявить коммуникативные и организаторские способности открывается в деловой сфере, при ведении переговоров и заключении сделок.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам звезды указывают направление в путешествия, на участие в спортивных состязаниях и научных конференциях. Вы ощутите возрастание личной активности, инициативности и самоуверенности. Ваш ресурс — это правильно выбранная стратегия и планирование. Предвидение исхода дела и умение попадать точно в цель принесут вам значимые рабочие проекты и сподвигнут к крупным начинаниям. Смело берите ориентир на социальный успех и самореализацию.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов внимание приковано к накоплению энергетических и материальных ресурсов, благодаря которым формируется финансовый статус. Появляется тяга к красивым вещам, дорогим украшениям, вкусной еде и телесным наслаждениям. Повышается планка жизненного комфорта, состояние внутреннего спокойствия и уверенности. Благоприятны инвестиции в любое значимое имущество, включая недвижимость, земельные участки и семейное дело.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев тема партнерства, налаживания общественных связей и заключения союзов становится особенно актуальной. Вы легко вступаете в разговор или в длительную дискуссию, ведь вы — само совершенство в сфере налаживания коммуникаций. Хорошо бы найти собеседника и обсудить новые веяния в искусстве, науке или творческой сфере.

Нужная информация придет к вам именно через взаимодействие с другими людьми. При необходимости обратитесь за консультацией к профессионалу.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб занимают вопросы работы и здоровья. Займитесь оздоровительными практиками, решением накопившихся бюрократических и деловых проблем. Благоприятно для трудоустройства на работу, получения дополнительного навыка или подработки. Найм персонала, ремонтных бригад или обращение в сферу услуг приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Оказание подобных услуг также пополнит ваш кошелек.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026.

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