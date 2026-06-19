Голоса, которые услышит вся страна: кто выйдет на сцену «Алых парусов»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Концерт на Дворцовой площади традиционно станет центральным событием вечера.

Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» и другие артисты выйдут на сцену праздника выпускников «Алые паруса» 27 июня. Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова. Главная летняя сцена страны вновь соберет на Дворцовой площади тысячи молодых сердец, для которых эта ночь — точка отсчета новой жизни.

Концерт на Дворцовой площади традиционно станет центральным событием вечера. В этом году он объединен общей идеей «Город мечтателей» — историей о тех, кто когда-то стоял перед выбором, сомневался, но все равно шел вперед к своей цели.

«Состав артистов получился очень разнообразным и рассчитан на разные музыкальные вкусы. У „Алых парусов“ есть одно неизменное правило: на Дворцовую площадь приходит молодое поколение, которое переживает очень важный жизненный момент — переход из юности во взрослую жизнь. В этот день человек начинает самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свое будущее. Все, что могли дать родители и школа, уже дано. Дальше человек сам становится автором своей судьбы. Поэтому очень важно, с каким настроением и какими мыслями выпускники уйдут с праздника: что они увидят на Дворцовой площади, что услышат в телевизионном эфире, какие эмоции унесут с собой. Наша задача в том и состоит, чтобы помочь им почувствовать, что они — творцы своей жизни», — подчеркнул Феликс Михайлов, художественный руководитель, главный режиссер концертной части праздника выпускников «Алые паруса-2026».

В этом году зрителей концерта ждет неожиданный поворот: впервые в истории праздника на сцене появятся несколько ведущих — выпускников поведут к мечте Ника Здорик и Сергей Городничий, Юлианна Караулова и Вячеслав Макаров, а также Дарья Александрова. Но это еще не все. Впервые ведущие сами станут частью музыкально-театрализованного действия и выйдут за рамки привычных ролей.

Концерт будет разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.

Откроют концерт Антон Лаврентьев и хор HOR. Это настроение начала пути — легкости, свободы и веры в то, что все впереди.

Первый вызов — блок «Мечтай и сделай». Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» расскажут о смелости сделать первый шаг навстречу неизвестному.

В части «Место для шага вперед» сцена наполнится энергией времени. Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко исполнят хиты, знакомые нескольким поколениям. Filatov & Karas добавят современного звучания своими треками.

Настоящие испытания начинаются в блоке «Мечтай и сделай. Будет сложно, но ты победишь». Прозвучат хиты Юлианны Карауловой, а особую атмосферу создаст музыкальный микс песен из сериала «Ландыши» в исполнении Ники Здорик, Сергея Городничего и хора HOR.

Тема единства и силы страны раскроется в следующем блоке. Песни Татьяны Куртуковой наполнены уважением к традициям, культуре и общей истории.

Рок-настроение привнесет группа TRITIA.

О любви — как главной движущей силе — расскажет Алекс Лим. Сольные номера Люси Чеботиной добавят драйва и энергии.

Финальный смысловой акцент — «Все получится. Вперед к мечте». На сцену выйдет хедлайнер вечера — Елка — с популярными композициями. Этот блок станет эмоциональной кульминацией концерта — о вере в себя и свои силы.

Завершающий номер объединит Антона Лаврентьева, Юлианну Караулову, Вячеслава Макарова, Нику Здорик и хор HOR.

Концерт на Дворцовой площади станет не просто музыкальным шоу, а целой историей — о мечте, выборе, преодолении и вере. Историей, в которой каждый выпускник сможет узнать себя и сделать свой первый шаг в будущее.

После многолетнего перерыва легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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