Не бойтесь перемен: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
Фото, видео: 5-tv.ru
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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».
Неделя обещает быть весьма приятной. Несмотря на отсутствие безупречных сочетаний, она собирает гармоничные созвездия и структуры, а также сразу три продуктивных дня — понедельник, четверг и пятницу. При этом особое внимание стоит уделить вопросам здоровья в среду и четверг из-за влияния Звезды болезней.
Понедельник, 22 июня 2026 года
День Огненного кролика
Умеренно позитивный день, который особенно хорош для решения финансовых вопросов. Отмечен созвездием Растягивания, или Лука, которое приносит успех и победы. Благоприятен для романтических отношений, встреч и приобретения активов. Отлично пройдут переговоры.
Особенность этого созвездия заключается в том, что оно привносит позитивные оттенки в любой контекст. Помогает объединять мысли и души, укрепляет веру и улучшает взаимопонимание. Хорошее время для работы с недвижимостью и возврата долгов. Подходит и для карьерных вопросов, однако стоит быть внимательнее — возможны сплетни и разговоры за спиной.
Совет книги перемен: перераспределяйте силы. Садовник обрезает ветви, чтобы дерево направило энергию на плоды. Так и человек, отказываясь от лишнего, создает условия для развития главного.
Вторник, 23 июня 2026 года
День Каменного дракона
Средний день под покровительством созвездия Крыла. Это одно из крупнейших созвездий, включающее звезды Гидры, Кентавра и Чаши. Оно считается покровителем музыки и театра. Хотя день считается неоднозначным, он подойдет для встреч, поездок и возобновления деловых переговоров. Офицер дня — Открытие — способствует запуску новых процессов и дает шанс вдохнуть новую жизнь в старые проекты.
Совет книги перемен: проявляйте уважение без заискивания, умейте выстраивать границы и обходить острые углы дипломатично.
Среда, 24 июня 2026 года
День Земляной змеи
Слабый день. Ему покровительствует Луна в благоприятном созвездии Повозки — 28-м созвездии лунного цикла. Оно считается удачным для бизнеса, переговоров и встреч.
Однако медицинские вопросы лучше отложить. Звезда болезней предупреждает о вероятности неточных диагнозов и неудачных процедур.
Также возрастает риск стать жертвой мошенников или попасть в неприятную ситуацию из-за недопонимания между людьми.
Совет книги перемен: сила ценна только тогда, когда она направлена правильно и действует в согласии с правдой и этикой.
Четверг, 25 июня 2026 года
День Стальной Лошади
Хороший день, несмотря на влияние Звезды болезней. Если не заниматься медицинскими вопросами, его можно провести весьма успешно.
Подходит для переговоров, инвестиций, начала обучения и решения финансовых задач. Однако особую осторожность следует проявить людям, в чьей карте присутствует Крыса. Для них возрастает вероятность ошибок, травм и неприятностей в дороге. Особенно внимательными стоит быть тем, кто родился в год Крысы или в декабре.
Совет книги перемен: настоящая устойчивость рождается из баланса твердости принципов и гибкости методов. Это время укреплять фундамент, быть последовательными и сохранять верность выбранному курсу.
Пятница, 26 июня 2026 года
День Золотой козы
Благоприятный день, идеально подходящий для устранения препятствий. Все, что мешает достижению целей, можно успешно преодолеть и расчистить себе дорогу к новым возможностям.
Подходящее время для генеральной уборки, расхламления, очищения пространства и работы с ограничивающими убеждениями. Также день благоприятен для посещения врача, если стоит задача избавиться от затянувшейся проблемы. Офицер дня — Установление — один из самых удачных выборов времени.
Совет книги перемен: не каждый спор необходимо выигрывать. Иногда мудрее остановиться на полпути, поскольку доведение спора до конца может обернуться потерями даже для победителя.
Суббота, 27 июня 2026 года
День Водной обезьяны
Этот день внушает оптимизм благодаря позитивным созвездиям. Особое влияние оказывают Солнце и структура Зеленого дракона Цин Лун. Такое сочетание способствует хорошим результатам, успешным путешествиям, инвестициям и работе с документами. Благоприятен для покупки имущества. Все начатое сегодня имеет тенденцию к росту и развитию. Можно подписывать соглашения и запускать новые проекты.
Совет книги перемен: стратегия организации масс. Лидерство требует ответственности. Тот, кто берет на себя роль полководца, отвечает не только за победу, но и за благополучие своих подчиненных.
Воскресенье, 28 июня 2026 года
День Водного петуха
Проходит под влиянием счастливых созвездий и обещает неплохие результаты. Созвездие Светлого зала помогает видеть перспективы и успешно справляться с поставленными задачами.
Однако работу с документами лучше перенести на другое время. Структура дня указывает на вероятность ошибок в информации, недопонимания, слухов и конфликтов на этой почве. Луна находится в созвездии Дом — четвертом созвездии лунного цикла. Оно особенно благоприятно для строительства, ремонта, переезда, усыновления детей и молитвенных практик. Считается, что просьбы, обращенные в этот день, будут услышаны.
Совет книги перемен: медленное, но неуклонное движение к цели, подобно воде, которая просачивается сквозь препятствия, или лебедю, плавно приближающемуся к берегу.
Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июнь 2026 года.
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