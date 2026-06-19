Яблоня пошла трещинами: как вылечить дерево и спасти от вредителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Небольшое повреждение ствола нередко становится началом серьезных проблем, которые способны оставить дачника без урожая.

Трещины на коре яблони многие садоводы считают обычным явлением, однако такие повреждения могут привести к тяжелым последствиям для дерева. Через открытые участки внутрь легко проникают инфекции, а ослабленное растение становится легкой добычей для вредителей. Об этом сообщило URA.RU.

Специалисты Россельхозцентра отметили, что причины появления трещин могут быть разными. Чаще всего дерево страдает от морозобоин, которые возникают зимой и ранней весной из-за резких перепадов температуры. Не менее опасны солнечные ожоги: днем ствол сильно нагревается, а ночью резко остывает, из-за чего кора начинает лопаться.

Нередко виновниками становятся и механические повреждения. Например, ветви могут треснуть под тяжестью обильного урожая, особенно в местах соединения со стволом. Иногда дерево травмируется во время садовых работ или страдает от грызунов, которые повреждают кору в холодное время года.

Как помочь дереву

Прежде всего необходимо аккуратно зачистить поврежденное место острым продезинфицированным ножом, убрав неровные края коры. Затем обработать рану трехпроцентным раствором медного купороса и дать ей просохнуть в течение нескольких часов.

После этого поврежденный участок следует защитить. Для этого поверхность покрывают садовым варом, оборачивают мешковиной или мхом-сфагнумом, а сверху фиксируют пленкой. Спустя две-три недели повязку рекомендуется проверить и при необходимости обновить.

Чтобы дерево быстрее восстановилось, садоводы также используют стимуляторы роста. Дополнительно поможет внекорневая подкормка комплексными удобрениями с микроэлементами.

Не стоит забывать и о регулярном поливе. В период восстановления одной яблоне требуется примерно 10-15 литров воды раз в неделю. Такой уход поможет дереву быстрее затянуть повреждения и сохранить урожай.

Что делать, если в яблоне завелись вредители

Трещины на коре часто становятся местом обитания опасных насекомых. При обнаружении следов насекомых необходимо тщательно осмотреть дерево и удалить все поврежденные участки. Пораженную кору рекомендуется зачистить до здоровой древесины, захватив дополнительно пять-семь сантиметров вокруг проблемного места.

Для борьбы с насекомыми садоводы используют два основных метода. Первый — введение инсектицидов непосредственно в ходы, оставленные вредителями. Второй — обработка ствола и крупных ветвей системными препаратами, которые помогают уничтожить насекомых и защитить дерево от повторного заражения. Проводить такие работы следует строго по инструкции к выбранному средству.

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