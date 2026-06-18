Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Представитель российского ведомства отметила, что страна должна нести ответственность за свои действия и оценки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в общении с «Известиями» прокомментировала обсуждения в Польше, связанные с возможным лишением главы киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.

«Видимо, в Варшаве решили позориться до конца, и я, комментируя их колебания, рекомендовала им орден Зеленскому все-таки оставить», — сказала она.

Она сообщила, что польские власти должны сохранить это решение, чтобы впоследствии не отрицать факт награждения Зеленского. Представитель российского ведомства отметила, что Польша должна нести ответственность за свои действия и оценки.

Также Захарова провела параллель между вручением ордена Зеленскому и историческими примерами награждения представителей нацистской Германии. По ее мнению, польские политические элиты не сделали необходимых выводов из уроков прошлого.

Представитель МИД РФ считает, что Варшава осознанно идет по этому пути, несмотря на заявления о несогласии с определенными идеологическими взглядами. Она подчеркнула, что польские власти, по ее оценке, придают большее значение антироссийскому курсу Киева, чем вопросам исторической памяти.

Ранее Мария Захарова сказала, что Россия нанесет ответный удар в случае агрессии НАТО.

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