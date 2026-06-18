Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Бывший президент Республики Сербской — один из немногих, кто отреагировал на Западе на преступления киевского режима.

На Западе атаку по детям фактически проигнорировали. Ни один из лидеров не высказал сожаления. Лишь пара изданий указали, что беспилотник был украинский. Один из немногих, у кого нашлась смелость, — это бывший президент Республики Сербской. Он назвал удар по автобусу с детьми преступлением, которое мир не имеет права забыть.

«Киевский режим потерял последние принципы. Молчание большей части международного сообщества по поводу предыдущих злодеяний воспринимается как одобрение. После удара по детям мир должен высказаться», — заявил бывший президент Республики Сербской Милорад Додик.

Из международных организаций преступление Киева осудили в ОДКБ. Генсек организации подчеркнул, что подобным действиям против мирного населения, и особенно детей, не может быть оправдания.

Атака украинского беспилотника произошла днем 17 июня на трассе А-240. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Белоруссии, направлявшуюся на отдых в Геленджик. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых детей с осколочными ранениями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области открытым фашизмом.

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