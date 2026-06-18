Приехал «ревизор»: США грозят союзникам в Европе сократить взносы в НАТО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Глава Пентагона напоминает: Вашингтон больше не даст ездить на себе.

Несмотря на отсутствие успехов ВСУ на поле боя, западные покровители продолжают снабжать Киев оружием. Наращивание военной помощи Украине обсуждали на саммите министров обороны стран НАТО. И это встреча уже показала, что между США и Старым светом — нет понимания. Глава Пентагона Хегсет отчитал союзников по альянсу и подчеркнул, что Европе пора самостоятельно заботиться о своей безопасности. Как на это отреагировали европейцы, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Немая сцена: в Брюссель приехал «ревизор». Общее построение перед главой Пентагона. Вместо сверки позиций накануне саммита НАТО в Анкаре — американский аудит союзников: на лояльность, полезность и пригодность. Кто платит, а кто недоплачивает. Кто открывает базы, а кто устраивает демарш. После проваленного «иранского» теста США «незамедлительно» приступают к пересмотру своего военного присутствия в Европе.

«Мы должны быть уверены, что у нас есть доступ к базам и право пролета, когда это важно, в чрезвычайной ситуации. И пересмотр, который мы проводим сегодня, заключается именно в этом: где правильное место для базового размещения? Где мы можем получить гарантию доступа и право пролета, когда они нам понадобятся?» — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Отдельно, как на ковер, вызван новый британский министр обороны, который пришел на волне громкой отставки Джона Хили как раз из-за недостаточного военного финансирования. Все теперь должны только наращивать свои взносы в альянс. Иначе США резко сократят собственные, больше не давая бесплатно «ездить на себе».

«Некоторые из стран НАТО с крупнейшими экономиками, союзники, которые с удовольствием рассуждают о международном порядке, основанном на правилах, и объединении держав, по-прежнему считают, что могут ехать без билета», — добавил Хегсет.

Торжество европейской покорности — никто и протестного голоса не посмел подать. Особенно смиренным оказался генсек альянса Марк Рютте.

«Тратить больше и эффективнее на силы и возможности, необходимые для защиты каждого дюйма территории союзников по НАТО. Сегодня за столом я слышал, как союзники по очереди объясняли, как увеличивают инвестиции в оборону», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Чешский президент, бывший военный Петр Павел описывает это удручающее положение практически коленно-локтевой позой.

«К сожалению, в последние годы саммиты НАТО в некоторой степени становятся жертвой стремления не раздражать самого крупного и сильного члена альянса — Соединенные Штаты», — сказал президент Чехии Петр Павел.

Тем временем стартует очередной «Рамштайн» по Украине и саммит лидеров ЕС. Зеленский несется и сюда на всех парах, снова выкатывая огромный список требований: ПВО, ракеты, боеприпасы и 20 миллиардов евро сверх уже выданного кредита на 90. Хотели свести счеты с Москвой, а у самих бухгалтерия опять не сходится.

И все это — на фоне склок вокруг украинского членства: вот где настоящее минное поле уже в самом Брюсселе. По данным Financial Times, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отвергают любое форсирование — из-за удара по сельскому хозяйству, рабочим местам и общественному доверию. Даже сама Урсула фон дер Ляйен пока гарантирует Украине разве что ускоренное сокращение приема беженцев, особенно мужчин. Езжайте обратно — воевать.

И какими бы угрозами они опять ни сотрясали воздух, один из ключевых пунктов сегодняшнего саммита, похоже, не эскалация, а попытка хоть какой-то разрядки. Европейские лидеры снова накидывают список потенциальных переговорщиков с Москвой.

Свою кандидатуру обещает озвучить премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Роберт Фицо также предлагает создать прямую линию с Москвой. И, к слову, по данным Bloomberg, попытки дозвониться до высокопоставленных российских чиновников уже предпринимал глава Евросовета Антониу Кошта.

Только вопрос, который по-прежнему остается открытым: с какой именно стороны этого стола будут сидеть европейцы? Из-за однобокой поддержки Киева их все труднее называть миротворцами, а уж тем более нейтральными.

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