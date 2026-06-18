Восемь мирных жителей ранены в Горловке в результате атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Один из них погиб.

Один мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Иван Приходько также сообщил о восьми раненых жителях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погиб один человек, а еще один житель был ранен.

Атака пришлась на село Борисполье. Погибший мужчина ехал в машине вместе со своим сыном, который в результате взрыва получил осколочные ранения спины и плеча. Молодому человеку оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Кроме того, белгородские власти сообщали о серии других налетов вражеских дронов на Ракитянский, Белгородский и Валуйский округа. Там в результате взрывов получили повреждения частные автомобили, здание местного предприятия, коммерческий объект и несколько хозяйственных построек.

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