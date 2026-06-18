В Нижегородской области прошли занятия для будущих операторов БПЛА

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участникам продемонстрировали практические полеты FPV-дронов, развертывание наземных станций управления и сборку боевых беспилотников.

Комплексные занятия по боевой подготовке с российскими военнослужащими провели в Нижегородской области. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

На полигоне подготовку прошли военные из числа студентов, отобранных для прохождения службы по контракту в войсках беспилотных систем Московского военного округа. Их обучили сразу по нескольким направлениям: управлению наземными роботизированными комплексами, пилотированию FPV-дронов, работе с разведывательными беспилотниками, их обслуживанию, а также противодействию беспилотной авиации противника.

Во время занятий участникам продемонстрировали практические полеты FPV-дронов, работу операторов-саперов, развертывание наземных станций управления и сборку беспилотников для дальнейшего применения.

Инструктор с позывным «Кот» рассказал, что передает курсантам личный боевой опыт, полученный в зоне специальной военной операции. По его словам, у части обучаемых навыки осваиваются быстро, а другим требуется больше времени, однако задача инструкторов состоит в том, чтобы подготовить всех.

«Все от человека к человеку зависит. У кого-то это идет прямо хорошо, как будто рождены для этого, а у кого-то немножко туговато, но стараемся наверстать, всех научить», — отметил он.

Отдельное внимание на занятиях уделили инженерной подготовке и правилам безопасности. Так, инструктор с позывным «Смолян» пояснил, что перед практической частью военнослужащие проходят инструктаж, после чего знакомятся с разными учебными направлениями.

По словам инструктора и инженера-взрывотехника с позывным «Манго», перед распределением по специальностям курсантов проверяли на моторику, стрессоустойчивость и способность работать с точными механизмами. После этого часть обучаемых допустили к более сложным этапам подготовки.

Также собеседник добавил, что сначала военнослужащие проходили теоретическое обучение и изучали базовые принципы работы оборудования. Затем они выполняли практические задания без боевой части, а после получения необходимых знаний и навыков получили допуск к следующему этапу.

«Ребята показывают себя на высшем уровне. Знания были получены в сжатые сроки, но в итоге ребята молодцы», — подчеркнул «Манго».

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