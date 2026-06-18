Дрон был начинен поражающими элементами: раскрыты детали атаки на автобус с детьми

СК РФ раскрыл детали атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk

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Следователи изучили транспорт, по которому ВСУ ударили в Брянской области.

Беспилотник ВСУ, который атаковал автобус с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

СК продолжает расследование уголовного дела о террористической атаке на пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

По данным следствия, удар произошел 17 июня 2026 года в 10:00. Беспилотный летательный аппарат украинского производства атаковал участок автодороги на 98-м километре трассы Брянск — Новозыбков возле деревни Нельжичи Почепского района Брянской области.

Целью удара стал пассажирский автобус марки «Бова». В результате атаки погиб один пассажир, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних.

Следователи осмотрели место происшествия и сам автобус. В ходе осмотра они обнаружили и изъяли фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотника, а также поражающие элементы взрывного устройства.

По уголовному делу назначили судебно-медицинские экспертизы, а также комплексную взрывотехническую-криминалистическую и автотехническую оценочную экспертизы.

Потерпевшими по делу признаны и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых.

В Следственном комитете подчеркнули, что расследование всех обстоятельств атаки продолжается. Ведомство намерено установить всех причастных к теракту.

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