Лавров предупредил о регулярных ударах по объектам ВСУ в ответ на атаки Киева

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава МИД РФ подчеркнул, что российские военные продолжат выполнять поставленную задачу.

Россия продолжит наносить регулярные массированные удары по объектам на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия — АСЕАН. Его слова передало РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что такие действия стали ответом на атаки со стороны Киева. По его словам, ограничиваться только заявлениями в подобных случаях недостаточно.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных Сил Украины», — сказал он на полях саммита Россия — АСЕАН, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в этот же день российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Уточнялось, что атака стала ответом на теракты Украины. Также сообщалось о поражении украинских военных аэродромов и территориальных центров комплектования.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ответом России на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области станет продолжение специальной военной операции. По его словам, ее цель — обезопасить страну и граждан от террористических проявлений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.