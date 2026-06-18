Захарова: Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

Фото, видео: Tiia Monto/wikimedia.org/CC BY-SA 3.0; 5-tv.ru

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Произошедший инцидент является попыткой надругательства над памятью о Великой Победе.

Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, сообщения об акте вандализма появились 10 июня и вызвали возмущение российской стороны. Захарова подчеркнула, что произошедшее нельзя расценивать как обычное хулиганство.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — сказала дипломат.

Она также сообщила, что военнослужащие 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, подключились к восстановлению памятника. По данным армянских правоохранительных органов, предполагаемый виновник инцидента был задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Армении произошедший инцидент — целенаправленная атака на общую историческую память двух стран, а также попытка надругаться над Великой Победой.

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