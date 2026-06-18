Лавров: Путин подробно объяснил лидерам АСЕАН позицию России по Украине

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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На саммите в Казани этот вопрос обсудили отдельно.

Президент России Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН в Казани подробно рассказал участникам встречи о ситуации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях мероприятия. По словам главы МИД, украинская тема обсуждалась достаточно детально.

«По Украине был подробный разговор, президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация, и (рассказал. — Прим. ред.) нашу оценку действий киевского режима», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Путин провел рабочий завтрак с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Встреча состоялась в рамках саммита, который проходит в Казани.

Мероприятие было закрыто для представителей средств массовой информации. Формат предполагал свободный обмен мнениями между участниками. Главной темой разговора стали интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к рабочему завтраку также присоединились председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

АСЕАН была создана в 1967 году. Сейчас в объединение входят 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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