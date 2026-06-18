Сценариста «Счастливы вместе» осудили на шесть лет и семь месяцев за убийство

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Суд признал Станислава Берестового виновным в смерти звезды «Дома-2» Дмитрия Лукина.

Измайловский суд Москвы признал сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового виновным в убийстве бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина и приговорил его к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее прокуратура запрашивала для 53-летнего подсудимого девять лет лишения свободы. Также был заявлен гражданский иск на сумму 2,5 миллиона рублей.

Во время судебного процесса адвокаты настаивали на том, чтобы действия сценариста переквалифицировали на более мягкую статью — превышение самообороны. Защита осталась недовольна решением суда и планирует обжаловать приговор.

«Я не убийца. Извините, что остался жив», — заявил Берестовой.

Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире Берестового на Щелковском шоссе. По версии следствия, сценарист и 33-летний экс-участник телестройки вместе распивали алкоголь, после чего между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку.

Во время потасовки хозяин квартиры нанес Лукину 91 удар, десять из которых и стали причиной смерти. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд приговорил бугурусланского маньяка Сергея Карпука к 18 годам колонии строгого режима за изнасилования и убийства шести женщин в 2000-х годах. Суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере семи миллионов рублей семьям жертв.

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