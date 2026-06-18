Лихачев: последствия атак ВСУ на ЗАЭС могут затронуть значительную часть Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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По словам главы госкорпорации, возможный сценарий развития событий может выйти далеко за пределы российско-украинского конфликта.

Последствия ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) способны затронуть сразу несколько стран, включая государства Европы. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Глава компании отметил, что атаки на сотрудников атомной отрасли являются недопустимыми и могут привести к крайне опасным последствиям. По его словам, речь идет о рисках, которые способны выйти далеко за рамки одного региона.

«Охотиться на атомщиков — это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий», — подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что возможные последствия подобных действий могут коснуться не только Украины и России, но и значительной части европейских государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России планируют поэтапно вернуть специалистов на площадку иранской атомной электростанции «Бушер». Российские сотрудники смогут вернуться к работе в Иране после того, как риски ударов по стране, а также угрозы для их жизни и здоровья будут сведены к минимуму.

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