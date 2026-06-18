В Москве сообщили о штатной поставке нефтепродуктов и работе АЗС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Снабжение столицы нефтепродуктами продолжается в обычном формате.

Поставка нефтепродуктов в Москву идет в штатном режиме, и все автозаправочные станции города работают без перебоев. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в канале мессенджера МАКС.

В ведомстве отметили, что разъяснение дали в связи с поступающими запросами. Там подчеркнули, что снабжение Москвы нефтепродуктами и работа всех городских АЗС продолжаются в обычном формате.

Днем ранее в РЖД заявили, что компания обеспечивает стабильные поставки нефтепродуктов в регионы России и принимает все необходимые меры для бесперебойного снабжения топливом. В компании подчеркнули, что перевозки находятся под постоянным контролем на всем протяжении маршрута, а объемы транспортировки формируются с учетом максимально возможной загрузки инфраструктуры.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву. Известно, что число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Московскую область увеличилось до 17 человек. Экстренные службы региона продолжили работать в усиленном режиме. Ведется тушение пожаров и ликвидация последствий атаки.

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