«Продолжу вести соцсети»: Митрошина прокомментировала приговор суда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Блогер проходила по делу об отмывании 127 миллионов рублей.

Блогер Александра Митрошина прокомментировала приговор по делу об отмывании 127 миллионов рублей. После заседания в беседе с 5-tv.ru она заявила, что продолжит вести социальные сети.

«Я с удовольствием продолжу вести социальные сети и обязательно поблагодарю всех подписчиков за поддержку, потому мне передавали, я знаю, насколько много было поддержки. Огромное спасибо за это», — сказала Митрошина.

Блогер также призналась, что была готова к любому исходу дела. По ее словам, она взяла с собой личные вещи на случай, если суд назначит реальный срок.

«Я была готова к любому исходу. Поэтому, конечно, пришли с вещами. Муж сумку привез», — заявила она.

Первым делом после суда Митрошина планирует отправиться домой, чтобы отдохнуть.

Суд назначил блогеру три года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Кроме того, недвижимость Митрошиной общей стоимостью 115 миллионов рублей будет конфискована в собственность государства. Во время оглашения приговора блогер не смогла сдержать слез.

В марте Митрошина частично признала вину и пояснила, что не оспаривает утверждение налоговых органов о дроблении бизнеса. Она также допускала, что средства, на которые приобреталась недвижимость, могли быть получены в результате налоговой оптимизации.

Блогера задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи, куда она прибыла из Дубая. Ей предъявили обвинение в отмывании денег. С марта 2022 года Митрошина проживала в ОАЭ и вернулась в Россию впервые за три года.

По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, Митрошина в 2021 году приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в Москве, чтобы легализовать эти средства.

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