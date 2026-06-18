В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб человек

Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще один получил ранение.

Из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в Белгородской области погиб один человек. Еще один получил ранение. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Атака произошла в районе села Борисполье. По данным, погибший находился в машине вместе с сыном. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Его сын был ранен осколками в спину и плечо. Медики оказали ему помощь, после чего пострадавшего направили на амбулаторное лечение.

В регионе также сообщили о новых ударах беспилотников по нескольким муниципалитетам. Под атаками оказались Ракитянский, Белгородский и Валуйский округа. Повреждения получили автомобили, здание предприятия, коммерческий объект и хозяйственные постройки.

Ранее стало известно об атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Брянской области, в котором находились женщина и две девочки десяти и 11 лет. Обе получили ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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