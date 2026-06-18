«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву

Ушаков: удары ВСУ по Москве не приближают личные контакты Путина и Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Такие действия украинских боевиков не приближают встречу Путина с Зеленским.

Атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области не приближают главу киевского режима Владимира Зеленского к личным контактам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сказал в беседе с информационной службой «Вести».

«Это все не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом», — подчеркнул Ушаков.

Помимо этого, он добавил, что российский лидер уже не раз высказывался о возможности встречи с Зеленским.

«Мне кажется, все очевидно», — заключил Ушаков.

Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Юные спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей в поездке. По последним данным Министерства здравоохранения Белоруссии, пострадали восемь человек, среди них шестеро детей. У раненых диагностировали осколочные ранения.

Детей доставили в Брянскую областную детскую больницу. Пассажиров, которым не понадобилась медицинская помощь, перевезли в пункт временного размещения в ближайшем населенном пункте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 Уголовного кодекса РФ. По данным ведомства, атакованный автобус принадлежал детско-юношеской спортивной школе № 2 города Речицы.

В момент удара в салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей. На кадрах с места происшествия видны поврежденный осколками корпус автобуса, выбитые стекла и двери.

Атака ВСУ на Москву в ночь на 18 июня

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь силы ПВО России сбили 555 украинских дронов. Всего ВСУ попытались атаковать 19 регионов России. Также беспилотники были сбиты в Москве и Республике Крым. Кроме того, украинские дроны были перехвачены над акваторией Азовского моря.

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область увеличилось до 17 человек. Экстренные службы региона работают в условном режиме. Тушение пожаров и ликвидация последствий атаки продолжается.

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