Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьева; 5-tv.ru

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В повестке — вопросы экономики, сотрудничества и обмен мнениями по актуальным глобальным проблемам.

В Казани стартовал основной день саммита Россия — АСЕАН, он начался с пленарного заседания. Его открыл президент России Владимир Путин. Это центральное событие — встречи российского лидера с представителями стран Юго-Восточной Азии, которые составляют ведущую экономическую силу региона.

Для нас это партнерство носит характер стратегического. И на повестке дня сегодня все основные темы — от безопасности до энергетики. Корреспондент «Известий» Максим Прихода сейчас все расскажет, он находится в столице Татарстана.

Чем ближе к «Казань Экспо», тем чаще встречаются билборды с яркими портретами. Традиция, знакомая гостям: так часто делают именно в восточных странах, когда к ним приезжают уважаемые зарубежные лидеры. Но на то она и Казань, чтобы в центре европейской части России проявлять восточное гостеприимство.

Владимир Путин встречает гостей в фойе «Казань Экспо». Это одна из самых статусных площадок в стране: «Игры будущего», ежегодный международный форум «Россия — Исламский мир» и, конечно, саммит БРИКС в 2024 году — все это проходило здесь.

Мимо прессы — как российской, так и прилетевшей издалека — президенты, премьеры и султаны шагали нарочито размеренно, чтобы дать каждому оператору и фотографу возможность запечатлеть исторический момент.

Яркая надпись «Премьеро Министро» на пакете с бумагами у одной из гостий саммита не оставила шанса ошибиться в том, кого именно она сопровождает. В российской части зала Юрий Ушаков в ярком фиолетовом галстуке что-то оживленно обсуждал с Оксаной Лут. Главы делегаций вошли одновременно под аплодисменты.

Поддержав улыбкой премьер-министра Восточного Тимора — тому не с первого раза удалось разобраться с наушником, — Владимир Путин открыл пленарное заседание. В приветственном слове он напомнил о принципах, которые уже 35 лет определяют отношения России и стран АСЕАН.

«Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Владимир Путин.

Общий тон встречи — дружеский, но деловой. Второй день саммита — основной. В графике — два полноформатных заседания. В повестке — вопросы экономики, многостороннего сотрудничества, ревизия проделанного за последние 35 лет, и главное — обмен мнениями по глобальным проблемам.

Их, взяв слово, обозначил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

«Мир, безопасность и стабильность. В период серьезной геополитической нестабильности сотрудничество между Россией и АСЕАН невозможно переоценить. Транснациональные угрозы, такие как терроризм, незаконный трафик, онлайн-мошенничество, не видят границ», — сказал президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос.

Филиппины сейчас председательствуют в АСЕАН. И очевидно, от имени всей организации Фердинанд Маркос высказал ключевую мысль.

«Сотрудничество, а не конфронтация — лучший путь к построению мира», — отметил Маркос.

И мир этот строится на взаимовыгодном сотрудничестве во всех сферах.

«Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты в целом», — подчеркнул Путин.

А в том, что ресурсов для сотрудничества со всеми, кто этого хочет, у России хватит всем, заверил ответственный за проведение саммита помощник президента Антон Кобяков.

«Что касается вопросов продовольственной безопасности — а значит, и продовольственного суверенитета. России есть, что предложить. Мы никому ничего не навязываем. Даже скажем иначе — пожалуйста, приходите», — сказал советник президента РФ Антон Кобяков.

По итогам саммита делегации подписывают четыре соглашения: Казанскую декларацию, Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы, а также совместные заявления по энергетике и культуре. Причем эти документы были согласованы заранее, что тоже о многом говорит.

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