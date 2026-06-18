Глава Пентагона Хегсет: США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

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Европейским союзникам устроили разнос на саммите НАТО в Брюсселе.

В Брюсселе сейчас проходит саммит министров обороны стран НАТО, на котором устроили настоящий разнос союзникам из Европы. Глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС и сократят численность американских войск на континенте. То есть о своей безопасности европейцам придется заботиться самостоятельно. А еще активнее пополнять бюджет НАТО.

По словам генсека альянса Марка Рютте, в идеале странам Евросоюза стоит хотя бы сравняться с теми расходами, которые несут Соединенные Штаты. Поэтому в Вашингтоне проконтролируют, кто и сколько даст денег.

«Нам нужно производить больше — как в США, так и в Европе, потому что мы должны не только не отставать, но и превзойти Китай, Россию и другие страны, которые в данный момент быстро наращивают свое оборонно-промышленное производство», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

И на этой же встрече представителей НАТО министр обороны Бельгии заявил о планах отправить Украине семь истребителей F-16. Поставку могут оформить до конца года. Впрочем, есть одно «но»: более половины самолетов не готовы к полетам. В Брюсселе не стали скрывать — они годятся разве что на запчасти.

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