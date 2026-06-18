История в 1200 лет: легендарный дуб Робин Гуда в Великобритании мог погибнуть

Фото: www.globallookpress.com/The Francis Frith Collection

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Герой английских средневековых баллад укрывался в дупле этого дерева.

Знаменитый дуб в Великобритании, связанный с легендой о Робин Гуде, по всей вероятности, погиб. Дереву под названием The Major Oak («Мэйджор-Оук») было почти 1200 лет. Об этом сообщила британская телекомпания BBC со ссылкой на экспертов.

По мнению специалистов, на гибель дуба указывает отсутствие молодой листвы весной. С этим деревом такое произошло впервые. Кроме того, в последние годы эксперты фиксировали заметное ухудшение состояния дерева: листьев становилось меньше, а их качество снижалось.

Представитель британской благотворительной организации Эд Пайн отметил, что потеря такого дерева стала бы крайне печальным событием. По его словам, дуб The Major Oak, вероятно, был самым известным древним деревом Великобритании.

Согласно легенде, именно в дупле этого дуба укрывался герой английских средневековых баллад Робин Гуд.

В числе возможных причин гибели дерева специалисты назвали поток туристов, изменение климата и последствия попыток сохранить дуб. Так, из-за большого числа посетителей почва вокруг ствола постепенно уплотнилась и стала хуже пропускать к корням воду, кислород и питательные вещества.

Ситуацию усугубили засухи и жаркая погода, которые участились в связи с климатическими изменениями. Помимо этого, на состояние дуба могли повлиять подпорки, установленные под крупными ветвями.

Как пояснил Эд Пайн, без этих факторов дерево могло бы прожить еще сотни лет. Он подчеркнул, что деревья не умирают просто от старости.

При этом специалисты ожидают, что дуб с обхватом ствола около 11 метров останется на своем месте еще несколько десятилетий. Даже после гибели он может стать средой обитания для животных и природным памятником для туристов.

Саженцы, полученные от The Major Oak, растут в разных странах. Опыт, полученный во время попыток спасти легендарный дуб, специалисты планируют использовать для защиты других древних деревьев в Великобритании.

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