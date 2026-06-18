Путь в десятый класс усложнился: родители жалуются на новые требования

Родители жалуются на сложности при поступлении ребенка в десятый класс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Эксперты считают, что все больше девятиклассников могут выбрать колледжи.

Родители девятиклассников сообщают о сложностях при переходе детей в десятый класс. По данным «Известий», в некоторых школах для продолжения обучения требуют средний балл аттестата не ниже 4,5 и участие в олимпиадах.

По словам матерей учеников, семьям предлагают разные варианты: пересдать экзамены осенью, выбрать техникум или продолжить обучение в профильном классе при наличии подходящих результатов.

В одной из московских школ родители подготовили коллективное заявление, чтобы вместо профильного класса открыть обычный. Такой формат позволил бы продолжить обучение тем детям, которые не проходят по дополнительным критериям.

Юристы при этом напоминают: если ученик успешно сдал основной государственный экзамен, сам по себе отказ в зачислении в десятый класс может быть незаконным.

На фоне подобных ситуаций эксперты прогнозируют рост интереса к среднему профессиональному образованию. В 2025 году колледжи и техникумы выбрали рекордные 63% выпускников девятых классов. В 2026 году доля таких школьников может вырасти до 70%.

Однако бюджетных мест в системе среднего профессионального образования ограниченное число. Конкурс становится выше, в том числе из-за расширения перечня льготных категорий поступающих.

Платное обучение в колледжах крупных городов уже сопоставимо со стоимостью регионального вуза. В отдельных случаях оно достигает 150–200 тысяч рублей в год.

Минпросвещения обещает увеличить бесплатный набор на 30 тысяч мест. Почти 60% из них планируют направить на подготовку технических специалистов.

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