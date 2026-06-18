Опасность без сахара: какие напитки связали с риском рака

Фото: www.globallookpress.com/Lutz Pape

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Диетолог предупредила, что привычная маркировка не всегда означает безопасность.

Некоторые напитки, которые кажутся более полезной альтернативой обычной газировке, могут быть связаны с повышенным риском развития рака. Об этом предупредила диетолог Андреа Уризар, ее слова приводит HuffPost.

По словам специалистки, особое внимание стоит обращать на энергетики и безалкогольные напитки с пометками «без сахара» или «ноль сахара». В составе многих таких продуктов используется подсластитель аспартам.

Уризар пояснила, что при чрезмерном употреблении это вещество может повышать риск развития рака печени. При этом степень опасности зависит не от разового употребления, а от количества и частоты появления таких напитков в рационе.

«Если вы понимаете, что определенный продукт, если вы употребляете его часто, несет определенный риск, это совсем не то же самое, что сказать: «Если я съем его один раз, я мгновенно умру», — добавила Уризар.

Рацион, в котором регулярно присутствует много продуктов глубокой промышленной переработки, может быть связан с ухудшением работы мозга. К такому выводу пришли ученые после анализа данных более пяти тысяч человек старше 50 лет.

За участниками наблюдали около девяти лет. Выяснилось, что у тех, кто чаще употреблял ультрапереработанную пищу, вероятность развития деменции была выше на 58%. Риск когнитивных нарушений у этой группы оказался выше на 46%.

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