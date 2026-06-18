Не только для кожи: в жожоба нашли оружие против рака крови

Фото: www.globallookpress.com/A. Jagel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Растительное соединение помогло ученым ударить по слабому месту агрессивной опухоли.

Ученые из Университета Гуэлфа нашли потенциально новый способ борьбы с острым миелоидным лейкозом — одним из наиболее агрессивных видов рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Внимание специалистов привлекло соединение, полученное из жожоба. Это растение широко известно по косметике и средствам для ухода за кожей, однако в новой работе речь идет не о кремах или маслах, а о разработке лекарственного подхода на основе растительного вещества.

Исследователи выяснили, что клетки лейкемии особенно зависят от определенного механизма получения энергии. В отличие от здоровых клеток, способных использовать разные источники питания, опухолевые клетки в значительной степени опираются на переработку отдельных жиров.

Ключевую роль в этом процессе играет белок ABCD1. У пациентов с лейкозом его уровень оказался необычно высоким, что указало ученым на возможную уязвимость болезни.

На основе жожоба команда разработала соединение, которое блокирует работу этого белка. После этого раковые клетки теряют доступ к нужному им источнику энергии. Жиры начинают накапливаться внутри клетки, и это приводит к ее гибели.

При этом здоровые клетки, как показали эксперименты, могут переключаться на другие источники энергии и продолжать нормально работать.

Испытания показали, что новый подход способен уменьшать проявления лейкемии и увеличивать продолжительность жизни без выраженных побочных эффектов. Авторы работы подчеркивают, что жожоба в косметике или пище не дает такого результата — речь идет именно о создании лекарства на основе растительного соединения.

В будущем похожий механизм может пригодиться и при лечении других видов рака, если их клетки используют такую же энергетическую зависимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.