Бедра расскажут о старости: врач назвал неожиданный признак долголетия

Mirror: объем бедер может указывать на продолжительность жизни человека

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE

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Важным оказался не жир, а запас мышц, который человек сохраняет с возрастом.

Врач общей практики Амир Хан рассказал, что объем бедер может быть связан с вероятной продолжительностью жизни. Такой способ оценки он назвал в беседе с изданием Mirror.

По словам специалиста, крупное исследование, которое продолжалось десять лет, показало: люди с небольшим объемом бедер чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным риском ранней смерти.

Хан подчеркнул, что дело не в жировых отложениях. По его словам, важную роль играет мышечная масса в этой области.

Мышцы помогают организму регулировать уровень сахара в крови, поддерживают работу сердца, укрепляют кости и позволяют дольше сохранять подвижность в пожилом возрасте.

«Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — резюмировал врач.

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