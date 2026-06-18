Бедра расскажут о старости: врач назвал неожиданный признак долголетия
Mirror: объем бедер может указывать на продолжительность жизни человека
Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE
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Важным оказался не жир, а запас мышц, который человек сохраняет с возрастом.
Врач общей практики Амир Хан рассказал, что объем бедер может быть связан с вероятной продолжительностью жизни. Такой способ оценки он назвал в беседе с изданием Mirror.
По словам специалиста, крупное исследование, которое продолжалось десять лет, показало: люди с небольшим объемом бедер чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным риском ранней смерти.
Хан подчеркнул, что дело не в жировых отложениях. По его словам, важную роль играет мышечная масса в этой области.
Мышцы помогают организму регулировать уровень сахара в крови, поддерживают работу сердца, укрепляют кости и позволяют дольше сохранять подвижность в пожилом возрасте.
«Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — резюмировал врач.
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