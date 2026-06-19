Собака странно себя ведет? Ветеринар назвал шесть признаков деменции у питомца

Mirror: есть шесть признаков деменции у собак

Фото: www.globallookpress.com/H. Schmidt-Roeger

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Чем раньше владелец заметит тревожные признаки, тем проще будет помочь домашнему любимцу сохранить качество жизни.

Собаки, как и люди, могут сталкиваться с возрастными изменениями мозга. Иногда хозяева списывают странное поведение питомца на старость или капризы, хотя на деле это может быть синдром когнитивной дисфункции — состояние, похожее на деменцию.

С возрастом у собак может ухудшаться память, меняться сон, поведение и реакция на привычные вещи. Как сообщило Mirror со ссылкой на ветеринара, важно не игнорировать такие изменения. Чем раньше владелец заметит тревожные признаки, тем проще будет помочь питомцу сохранить качество жизни.

Собака теряется в знакомом месте

Один из частых симптомов — дезориентация. Пес может путаться в собственной квартире, застревать в углу, долго стоять перед стеной или не понимать, как выйти из комнаты.

Иногда животное перестает узнавать привычный маршрут на прогулке или выглядит растерянным в местах, где раньше чувствовало себя уверенно.

Меняется режим сна

При когнитивных нарушениях собака может спать днем больше обычного, а ночью ходить по дому, скулить или беспокойно перемещаться.

Если питомец внезапно стал просыпаться по ночам и не может успокоиться, это повод обратить внимание на его состояние.

Появляются проблемы с туалетом

Еще один тревожный признак — собака, которая раньше спокойно терпела до прогулки, начинает справлять нужду дома.

Важно не ругать питомца. Такое поведение может быть связано не с «вредностью», а с тем, что животное забывает привычные правила или хуже контролирует организм.

Питомец хуже реагирует на команды

Собака может перестать выполнять знакомые команды, путаться в простых действиях или будто не слышать хозяина.

Иногда это связано с ухудшением слуха, зрения или болью, поэтому точную причину должен определить ветеринар.

Меняется поведение с людьми

Некоторые собаки становятся более тревожными, раздражительными или, наоборот, отстраненными.

Питомец может меньше радоваться общению, избегать прикосновений, хуже узнавать знакомых людей или необычно реагировать на других животных.

Появляется бесцельное хождение

Собака может долго ходить кругами, смотреть в одну точку, бродить по дому без цели или проявлять беспокойство без видимой причины.

Такие повторяющиеся действия особенно важны, если раньше животное так себя не вело.

Когда обращаться к ветеринару

Записаться на прием стоит, если изменения поведения появились внезапно, усиливаются или мешают собаке нормально есть, спать, гулять и общаться.

Ветеринар должен исключить другие причины: боль, инфекции, проблемы со зрением и слухом, заболевания щитовидной железы, почек или сердца.

Можно ли вылечить деменцию у собак

Полностью обратить возрастные изменения мозга обычно нельзя. Но состояние питомца можно поддерживать.

Врач может порекомендовать специальный рацион, добавки, лекарства, умеренную активность, игры на обоняние и стабильный режим дня.

Симптомы всегда лучше обсуждать с ветеринаром. Ранняя помощь может заметно улучшить жизнь питомца и снизить стресс для всей семьи.

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