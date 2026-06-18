Фото: MAX/Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья

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О последствиях сообщил губернатор региона.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Среди несовершеннолетних пострадавших — десятилетняя девочка из Раменского и маленький ребенок из Котельников. На местах продолжают тушить пожары и устранять последствия атаки.

«В Раменском пострадали три человека. 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован в Раменскую больницу. 10-летняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства», — рассказал Воробьев.

Больше всего раненых зафиксировано в Котельниках — восемь человек, включая ребенка. Пятерых пострадавших доставили в Люберецкую больницу. Среди них 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранением плеча, а также мужчины с осколочными ранениями и другими травмами различной степени тяжести.

Еще один пострадавший, 19-летний молодой человек, обратился в Жуковскую больницу. Трехлетнего ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства. Один человек отказался от госпитализации. В Котельниках находится торговый центр «МЕГА Белая Дача». После падения обломка беспилотника там начался пожар.

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